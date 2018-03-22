Их нравы

В Африне обнаружен еще один заминированный мусхаф Корана

22 марта в 18:30 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В одном из домов сирийского района  Африна турецкие военные обнаружили  мусхаф Священного Корана, к которому было прикреплено самодельное взрывное устройство.

Коран был обнаружен в ходе разминирования  территорий районов и населенных пунктов северо-запада Сирии, освобожденных от сторонников курдских военных группировок в рамках операции «Оливковая ветвь». 

В ходе осмотра одного из домов в селении Шейх Обасы и было обнаружено  взрывное устройство, подсоединенное к висящему на стене мусхафу Корана. 

Турецкие саперы смогли обезвредили взрывное устройство.

Напомним, на прошлой неделе погиб один из турецких саперов, который взорвался на самодельном взрывном устройстве также прикрепленном к мусхафу Корана.

Эти факты свидетельствуют о том, что военизированные группировки курдских коммунисты могут пойти даже на кощунственные действия в отношении религии и верующих.

Автор: Нуруль Иман
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