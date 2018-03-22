Правозащитники: сионисты массово арестовывают палестинских детей

Правозащитники сообщают о репрессиях в отношении палестинских детей, которые усилились после решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей сионистского образования – Израиля. По информации заведующего отделом исследований и документации Комитета палестинских заключенных Абдуннасыр Фарване, за этот период было задержано 562 палестинских ребенка.

Фарван подчеркивает, что число незаконных задержаний палестинских детей сионистскими военными резко выросло сразу после решения Трампа по Иерусалиму.

Завотделом сообщил, что дети задерживаются во всех городах Западного берега реки Иордан, и большинство из них было впоследствии освобождено.

Ферване считает, что цель задержаний - запугать детей, разрушить их будущее, оказать отрицательное влияние на их физическое, умственное и эмоциональное развитие.

Кроме того, он подчеркнул, что сионисты подвергают детей жестокому обращению и психологическому давлению. Впоследствии дети долго не могут прийти в себя от полученных травм.

В настоящее время в израильских тюрьмах отбывают наказание семь тысяч палестинцев, в том числе более 300 детей.