В Иране произошло несколько землетрясений

Сильное землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юге Ирана. Подземные толчки были зафиксированы в провинции Хормозган. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По словам специалистов, эпицентр располагался в 51 км к северо-востоку от города Бандар-Аббас. Очаг находился на глубине 10 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Это было не единственное землетрясение за минувшие сутки. Также в южной части Ирана произошли еще толчки. Эпицентр подземных толчков находился в 68 км северо-восточнее города Минаб, а его очаг располагался на глубине 100 км.