События

В Кабуле прогремел мощный взрыв

22 марта в 16:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В столице Афганистане в Кабуле прогремел мощный взрыв во время празднования национального праздника. В результате происшествия погибли, по некоторым данным, до 29 человека  и  52 получили ранения.

По словам местных силовиков, вероятнее  всего, смертник совершил самоподрыв, находясь внутри толпы, праздновавшей Новруз возле университета Кабула.

В результате взрыва пострадали преимущественно гражданское население.

Очевидцы отмечают, что настоящее число жертв взрыва может быть  больше официально объявленной цифры.

Автор: Нуруль Иман
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