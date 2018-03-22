В столице Афганистане в Кабуле прогремел мощный взрыв во время празднования национального праздника. В результате происшествия погибли, по некоторым данным, до 29 человека и 52 получили ранения.

По словам местных силовиков, вероятнее всего, смертник совершил самоподрыв, находясь внутри толпы, праздновавшей Новруз возле университета Кабула.

В результате взрыва пострадали преимущественно гражданское население.

Очевидцы отмечают, что настоящее число жертв взрыва может быть больше официально объявленной цифры.