Асад нанес массированный удар по Восточной Гуте

Силы аасадитского режима и его сторонников подвергли обстрелам и бомбардировкам осажденный пригород Дамаска Восточную Гуту. В результате массированной атаки, которая продолжалась с течение всего вчерашнего дня, погибли 59 мирных жителей. Но число жертв может возрасти.

Агентство «Анадолу» со ссылкой на Управление гражданской обороны Восточной Гуты («Белые каски») сообщает, что в районе Дума пригорода Дамаска в результате обстрелов и бомбардировок погибли 56, в районе Хареста - три мирных жителя.

В связи с активной бомбардировкой района, под завалами остались люди, спасением которых занимаются специальные службы. Спасатели предполагают, что число жертв в этой связи может возрасти.

Таким образом, за последние пять дней в результате атак асадитского режима и его союзников в регионе погибло свыше 150 мирных жителей.