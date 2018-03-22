В Африне обнаружены исламофобские документы YPG

Так называемый «исполнительный приказ», опубликованный боевиками YPG (сирийского филиала РПК), был найден во вторник вечером в их бывшей штаб-квартире в недавно освобожденном Африне. В этом документе партия «Демократический союз» (PYD) в деталях отдает исламофобские и шовинистические приказы.

В документе, датированном декабрем 2013 года, указывается, что члены «Асайиш» (полиции PYD-YPG), должна «шпионить за всеми мечетями, церквями и местами отправления культа», и инструктировать верующих не говорить о текущих событиях, иначе как «в интересах курдов».

Документ также приказывает требовать от верующих не вести пропаганду режима Асада, Свободной сирийской армии и «особенно сирийской революции».

Прихожанам также запрещают говорить такбир — фразу «Аллаху Акбар», что означает «Аллах велик» на арабском языке. Эта фраза, по мнению коммунистических исламофобов является признаком джихадизма.

Документ также приказывает, чтобы гражданские лица не читали никаких стихов из Корана через громкоговорители, а все, жители города, независимо от их этнического происхождения, должны петь только «курдские национальные песни».

Приказ также требует, чтобы Асайиш выполнял вышеупомянутые приказы «строго без снисхождения» и отчитывался еженедельно.

Это лишь малая часть того тоталитарного сталинистского порядка, который был установлен якобы неавторитарной РПК в Африне. Такие правозащитные группы как Human Rights Watch, Amnesty International, KurdWatch, а также Организация Объединенных Наций сообщали о многих других нарушениях прав человека — насильственной вербовке в боевые отряды, конфискации имущества, похищениях, убийствах, вытеснении с целью изменения демографической ситуации и т.д.

Безусловно, можно возразить, что этой информации нельзя верить, потому что она пришла к нам от турок и бойцов ССА, а они стороны заинтересованные. Это возражение можно принять, но стоит заметить, что более менее видные лидеры и активисты РПК никогда и не скрывают своей исламофобии. Напротив, исламофобия это один из главных капиталов РПК, ведь она является причиной солидарности с ними не только левых радикалов всего мира, но и всей «прогрессивной» западной общественности. «YPG это единственные хорошие ребята в Сирии, они воюют за секуляризм и гендерное равенство, против Шариата, даже в отличие от асадитов, и вы должны поддержать только YPG» - это типичный нарратив пропаганды РПК для западного мира, и срабатывает он пока что безотказно. Да и непрекращающиеся нападения на мечети в Европе служат подтверждению природной исламофобии РПК.

Именно поэтому, при всем нашем скепсисе к Реджепу Эрдогану, ПСР и нынешней Турции, нельзя не порадоваться поражению курдских коммунистов в Африне.