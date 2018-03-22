Ахед Тамими приговорили к 8 месяцам тюрьмы

Израильский военный суд приговорил палестинскую девушку, ставшую уже символом сопротивления, Ахед Тамими, к восьми месяцам тюрьмы за то, что она ударила двух израильских солдат после того. Приговор был оглашен после того, как была достигнута сделка по признанию вины.

По словам адвоката девушки, Габи Ласки, Тамими также штрафуют на 5000 шекелей (около 1400 долларов).

17-летняя Тамими сказала журналистам в суде, что «под оккупацией нет правосудия, и мы находимся в незаконном суде».

Ахед Тамими стала героем для палестинцев после инцидента 15 декабря, случившегося возле ее дома в деревне Наби Салех, и транслировавшегося в Facebook, благодаря чему Тамими стала известна миллионам людей.

Тамими было 16 лет на момент совершения «преступления». Ее судебный процесс начался в прошлом месяце, и она столкнулась с 12 обвинениями, включая нападение с отягчающими обстоятельствами.

Этот инцидент вызвал критику правых израильтян, потому что военные выглядели слабыми, позволявшими подростку безнаказанно нападать на солдата и офицера.

Армия заявила, что солдат «действовал профессионально», проявляя сдержанность. Также были арестованы мать Тамими, Нариман, и ее двоюродный брат. Оба пошли на сделку, и признали вину, по словам адвоката семьи.

Дело Тамими привлекло всеобщее внимание. Правозащитная организация «Amnesty International» назвала Тамими «Розой Паркс Палестины» (Роза Паркс - американская общественная деятельница, зачинательница движения за права чернокожих граждан США), и в ходе слушаний небольшой зал судебных заседаний, куда Тамими привозили в наручниках, часто был битком набит журналистами, дипломатами и международными наблюдателями.

И да, 17-летняя девушка отсидит за пощечину оккупационному солдату всего на один месяц меньше, чем убийца безоружного палестинца.