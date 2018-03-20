Убийцу палестинца все-таки помиловали

Убийца беззащитного палестинца скоро выйдет на свободу, получив помилование. Вчера совет по досрочному освобождению Управления тюрем Израиля принял решение о помиловании Эльора Азарии.

Сообщается, что убийца будет досрочно освобожден после того, как отбудет две трети своего сверхмягкого срока за убийство - 14-месячного заключения. Таким образом, Азария сможет выйти на свободу после 10 мая.



Напомним, Азария убил безоружного и раненого палестинца со словами:«Террорист заслуживает смерти!»

На приговор Эльора отреагировали в ООН и заявили, что он решение суда было сверхмягким.