Германские исламофобы устроили опрос об Исламе...и удалили неожиданные результаты

Берлинское отделение ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) удалило свой опрос в Twitter, когда получило неожиданный результат.

Берлинская AfD начала опрос на своей странице с вопросом: «Является ли Ислам частью Германии?».

Результат, однако, удивил организаторов, поскольку 85 процентов участников голосования сказали «да» и только 15 проголосовали «нет». В опросе приняли участие более 40 000 пользователей.

Увидев результат, модераторы соцсетей AfD Berlin удалили опрос, но не успели это сделать до того, как скриншоты этого голосования стали вирусными в немецких СМИ.

Опрос произошел после того, как новый министр внутренних дел Германии заявил, что он не считает Ислам частью Германии, что ставит его в противоречие с канцлером Ангелой Меркель по основному вопросу о миграции.

Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), главный чиновник по вопросам безопасности в стране, сказал газете Bild, что «Ислам не относится к Германии», но добавил, что «мусульмане, которые живут с нами, являются, конечно, частью Германии».

Канцлер Ангела Меркель немедленно опровергла комментарии Зеехофера, сказав, что Ислам - религия 4 миллионов немецких граждан - являются частью страны, также как и христианство и иудаизм.

AfD выиграла почти 13% голосов на всеобщих выборах в сентябре, став первой «правой» националистической партией, которая войдет в парламент Германии после поражения нацистов во Второй мировой войне.