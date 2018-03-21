В Татарстане идет неделя проповедей для заключенных

В Татарстане проходит неделя проповедей в исправительных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба муфтията республики.

На днях имамы посетили исправительную колонию № 18. Также намечено проведение проповедей в колонии № 19 и СИЗО №1 в Казани, а также в колонии №5, расположенной в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района.

По словам представителей муфтията, на встречах с заключенными имамы зачитывают лекции об Исламе, рассказывают о его основах, столпах имана и историях пророков.

Также имамы поднимают темы о нормах нравственности, условиях покаяния и прощении грехов.