Силовикам пришлось постараться, чтобы найти «нарушения» в Центре «Медина»

Не имея никаких основания для преследования образовательного центра «Медина», силовики все-таки постарались найти «нарушения» в его деятельности.

Напомним, 16 февраля представители московского УФСБ, Центра «Э», прокуратуры и МЧС ворвались в «Медину» и благотворительный фонд «Солидарность» с проверкой.

Несмотря на то, что проверку силовики охарактеризовали как плановую, в действительности же назвать ее таковой сложно, поскольку на сайте надзорного ведомства информации об этом мероприятии нет. Кроме того, руководство организаций не было уведомлено о проверке заранее.

По словам сотрудников центра, силовиков интересовало, в частности, преподается ли в центре ислам. Хотя «Медина» является языковым образовательным центр, а фонд «Солидарность» занимается благотворительной помощью больным детям.

По словам руководителя «Медины» Лилии Мухамедьяровой, центру представлены целых 6 нарушений:

- отсутствие диспансеризации сотрудников организации;

- просроченная медкнижка у сотрудницы;

- сотрудники не прошли обучение по охране труда;

- на пару дней задерживали выплату заработной платы;

- не пронумерован инвентарь;

- нет сверки со списком экстремистской литературы.

На свой странице в Facebook, Лилия Мухамедьярова сообщает, что они намерены оспаривать последний пункт нарушений. Действительно, уследить за постоянно пополняющимся списком запрещенной литературы, дело невозможное.

Руководитель центра также заявляет об открытой предвзятости силовиков к ее учреждению и мусульманам в целом:

«… мы очень хотели, чтобы работу над ошибками по итогам проверки проделали не только мы. Или проверяющие у нас так уже безгрешны? Речь идет о проблеме взаимоотношения мусульман с так сказать специальными органами. Да, будем считать, что мы заслужили особую бдительность, но она же не обязана выходить за рамки закона?

Мы уверены, что вежливость и точное соблюдение закона, вовсе не помеха бдительности и строгости. И можно выполнять свою задачу вежливо и красиво. Без тени хамства и высокомерия. Не пугая детей и сотрудников. Не показывая своими лицами и суровостью, что если бы не вы, Стражи закона, то мусульмане тут всех бы загнали в мечети и устроили величайший джихад всех времен и народов (что случилось в 1917 и 1937 гг., без малейшей помощи верующих)», - пишет Лилия на свой странице в Facebok.