Россия разбомбила лагерь беженцев в Сирии

Российская авиация нанесла авиаудар по лагерю беженцев в селении Хас на юге провинции Идлиб, входящей в зону деэскалации. В результате удара погибли 10 человек и 15 получили ранения. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на представителя сирийской оппозиции Абу Раед.

По его словам самолет Су-24 ВКС России, поднявшийся в воздух с авиабазы Хмеймим в Лазкийе, нанес два авиаудара по лагерю беженцев в селении Хас.

Глава Управления гражданской обороны («Белые каски») Мустафа Хадж Юсуф отметил, что бомбардировка пришлась на ночные часы.

Агентство передает, что за последние 10 дней в результате авиаударов по населенным пунктам в провинциях Идлиб и Хама погибло 31 человек и ранения получили 66 мирных жителей.