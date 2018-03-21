В Индии представили уникальные мусхафы Корана

В Индии открыли выставку, на которой представили редчайшие рукописные экземпляры мусхафов Корана. Выставка проходит в Национальном музеи страны в городе Нью-Дели и продлится до 31 марта. Экспозиция проходит под названием «Заповедная коллекция копий Священного Корана».

Главным украшение выставки является самый старый экземпляр, датируемый 7 веком, который, как утверждают специалисты музея, написан на шкуре животного четвертым праведным халифом мусульман Али ибн Абу Талибом - двоюродным братом и зятем пророка Мухаммада, мир ему.

Куратор выставки доктор Насим Ахтар рассказал: «Эти рукописи принадлежат к различным школам каллиграфии, таким как Куфи, Насх, Сульс, Райхан и Бихари. Некоторые рукописи относятся к седьмому веку и принадлежат Хазрату Али. Одна рукопись принадлежит великому каллиграфу Ибн Мукле. Другие рукописи также принадлежат известным каллиграфам Могольской Индии. Эти рукописи являются частью коллекции Национального музея».