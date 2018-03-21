Запрет на ношение никаба в университетах Индонезии не продержался больше недели

Когда глава знаменитого исламского университета в Индонезии запретил в университетском кампусе носить никаб, назвав его несоответствующим подлинной культуре страны, это казалось значительным «прогрессивным» откликом на рост консервативных настроений среди индонезийских мусульман.

«Возможно, более значительным» - пишет индонезийский репортер The New York Times, Джо Кокрейн, - «является тот факт, что запрет продлился всего неделю».

Запрет привел к такой волне протестов, что уже в начале прошлой недели ректорская канцелярия государственного исламского университета имени Сунан Калиджага в Джокьякарте подтвердила, что запрет на ношение никаба был отменен. По мнению наблюдателей, это решение стало свидетельством влияния консервативных исламских групп, выступающих за более глубокое внедрение шариатских норм в индонезийском обществе и государстве. Кокрейн пишет, что некоторые преподаватели университета, являющиеся к тому же «экспертами по Исламу», сожалеют об отмене запрета. По их мнению, никаб, якобы не является частью учение Ислама, а является всего лишь арабским обычаем, противоречащим традиционной культуре Индонезии. Тем не менее, все признают, что также как сегодня гораздо больше молодых женщин носят хиджаб, чем это было 10 лет назад, так и количество женщин, носящих никаб, заметно увеличилось. В прошлом году в джакартской мечети была сформирована женская группа, названная Niqab Squad, для борьбы с тем, что она называет предрассудком в отношении вуали, и теперь у нее есть отделения по всей Яве. Группа также рекламирует одежду, вроде бурки, покрывающей все тело с головы до ног.

Такой рост консервативных настроений ставит индонезийских либералов и «прогрессивных мусульман» в замешательство, ведь этот рост нельзя объяснить ни принуждением со стороны государства, ни варварским воспитанием и давлением семьи, ни отсутствием образования (раз уж речь идет об университетах). Все, что им остается, это сетовать на то, что «индонезийские массы похожи на овец, они следуют всему новому». Консервативная тенденция, по их мнению, несет в себе серьезные социальные и политические последствия, которые могут подорвать индонезийскую республику. Как следствие, они готовы, как впрочем и всегда, на самые нелиберальные меры по отношению к женской мусульманской одежде.