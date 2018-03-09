Индонезийские университеты запрещают носить никабы из опасений «фундаментализма»

Два индонезийских исламских университета подталкивает своих студенток к снятию никаба – в одном из них даже угрожают исключать за несоблюдение правил - по мере т.н. «роста фундаментализма» в самой большой мусульманской стране мира.

Государственный исламский Университет Сунан-Калиджага, расположенный в культурной столице Индонезии Джокьякарте, и насчитывающий около 10 000 студентов, заявил, что на этой неделе он издал предпреждение для более чем тридцати студенток, носящих никаб, что они будут отчислены из университета, если откажутся соблюдать установленный дресс-код.

В Индонезии практика носить никаб встречается не часто, и многими индонезийцами рассматривается как противоречащая традиционным формам Ислама.

«Мы - государственный университет ... нам сказали распространять умеренный Ислам», - сказал на этой неделе ректор университета Джудиан Вахуди.

Еще одно учреждение, основанное в Джокьякарта, Университет Ахмада Дахляна, также ввело новый запрет на никаб из опасений, что это может вызвать радикализм. Однако, в данном случае утверждается, что в случае отказа не последует никаких штрафов и наказаний.

«Но на экзаменах они не могут носить его, потому что чиновники должны сопоставлять фотографии на их студенческих билетах с ними, что сложно, если они носят никаб», - сказал канцлер университета Касиярно.

Мнения общественности в отношении этих мер разделились. Некоторые считают, что эта мера поможет «исправить» репутацию Индонезию, в качестве бастиона прогрессивности и религиозной толерантности, после того, как правительство попыталось запретить однополые и внебрачные половые отношения.

Сторонники новых правил также говорят, что ношение никаба не является религиозным обязательством.

«Образование должно быть связано с диалогом - открытым и прогрессивным - и если вы носите никаб, он вмешивается в этот диалог и учебный процесс», - говорит Зухаири Мизрави, глава Джакартского общества умеренных мусульман.

Но другие считают, как кампания против никабов попирает индивидуальные права человека.

Это «вопрос личных предпочтений, и университет должен это уважать», - говорит Фадлун Амин, представитель местного отделения Форума Ухува Исламия, входящего в состав высшего Совета уляма Индонезии.

Несколько индонезийских университетов в прошлом уже издавали запреты на никаб.

Так, в прошлом году частная исламская средняя школа на Яве была получила выговор от местных чиновников, после того, как в Интернете распространялись фотографии, на которых была показана классная комната, полная сидящих студенток, носящих никаб. По мнению чиновников, тем самым школа нарушала национальное положение о приемлемой школьной форме.