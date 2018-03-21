Африн: советы без коммунистов и реакция на мародерство

Взятие Африна поставило новые вызовы перед Турцией, и теперь постепенно начинается работа по обустройству Африна в пост-YPG эру. Одним из самых главных таких вызовов становится управление отрядами ССА, участвовавшими в завоевании Африна. Безусловно, у Турции очень хорошо получилось справиться с этой задачей в Аль-Бабе, но в данном случае, задача гораздо сложнее. Здесь особенно влияют четыре фактора:

1) Преимущественное курдское население Африна

2) Обещанная YPG партизанская война

3) Обозленность многих бойцов ССА на YPG, что может выразиться в отношении к местному населению, где почти каждая семья каким-то образом была связана с PYD.

4) И наконец, внимание всего мира сейчас приковано к Африну, и можно не сомневаться, что в отличии от Аль-Баба, который был почти всем безразличен, любой неправильный шаг в Африне сразу же попадет во все мировые СМИ.

Именно так и произошло с многочисленными случаями грабежа и мародерства в первые часы и дни после взятия Африна. Справедливости ради, мародерство в городе начали еще сами местные жители, когда ни турецкая армия, ни повстанцы ССА, еще не вошли в город. Но, разумеется, спрос будет именно с тех, кто утверждает, что принес Африну освобождение от террористов. Командование ССА уже заявило, что несколько бойцов были исключены из ее рядов за грабежи в Африне. На случаи мародерства не могла не отреагировать и сама Турция. Спикер турецкого президента Ибрагим Калын на пресс-конференции 19 марта заявил, что «Турция серьёзно восприняла сообщения о мародерстве боевиков Свободной сирийской армии (ССА)», и добавил, что будут предприняты все необходимые меры, подчеркнув, что турецкие военнослужащие останутся в Африне до обеспечения полной безопасности местных жителей.

Во вторник уже министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не потерпит мародерства в Африне.



«Мы чувствительны к мародерству или бесчеловечному обращению, мы не допустим их [в Африне]»

На упомянутой выше пресс-конференции Ибрагим Калын также отметил, что Африн будет в конце концов передан его истинным владельцам – жителям Сирии.

Видимо, именно в рамках этой политики уже в воскресенье в турецком Газиантепе провел свою первую сессию «освободительный конгресс» представителей афринской оппозиции YPG. В конгрессе приняли участие около 100 человек, представляющих курдов, арабов, алевитов, езидов – тех, кто был вынужден покинуть Африн из-за РПК.



Конгресс также принял ряд решений, таких как обеспечение мира и безопасности в Африне и близлежащих деревнях; уважении ко всем религиям и сектам, и передаче всего управления городом и районами представителям общины. Таким образом, получается нечто вроде того же принципа советов, что продвигался РПК, но уже без их гегемонистского участия. То есть, советы без коммунистов - по аналогии с лозунгом тех сил в гражданской войне в России, которые приветствовали сам принцип советской власти, но были против монопольного захвата советов большевиками (к слову, такие силы часто называли "зелеными", как и силы ССА).

На конгрессе было решено во вторник собрать совет или парламент Африна из 30 представителей всех местных общин – курдов, арабов, алевитов, езидов. Также было решено создать местные полицейские силы. По словам Хасана Синди, участника конгресса, жители Африна не хотят больше никаких вооруженный организаций в Африне, включая режим Асада. В настоящее время, по сообщениям агентства «Анадолу» местные жители продолжают сдавать турецкой армии боевиков YPG.

Еще одним важным шагом станет исправление гуманитарной ситуации. Турецкие СМИ сейчас без устали показывают фотографии, на которых турецкие организации массово раздают гуманитарную помощь местным жителям, а также оказывают медицинскую помощь. Курдский новостной ресурс Rudaw, который сложно назвать про-турецким, подвергся масштабным нападкам со стороны поклонников РПК и курдских националистов, и потерял огромное количество подписчиков в твиттере, после того как опубликовал фотографии с раздачей турецкой гуманитарной помощи местному населению.