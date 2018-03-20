Родственники палестинских заключенных заявили о произволе в тюрьмах

В Секторе Газа родственники и активисты провели акцию в поддержку палестинских заключенных, которые содержатся в сионистских тюрьмах.

Участники акции собрались перед зданием представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Газе.

Активисты рассказали о нарушениях, которые администрация тюрем совершает в отношении палестинских заключенных. В частности, отмечается, что тюремные врачи не оказывают заключенным никакой медицинской помощи, заключенные подвергаются всевозможным административным взысканиям, их сажают в одиночные камеры, кроме того, не допускаются посещения задержанных.

Участники заявили, что они предоставляют администрациям израильских тюрем последнюю возможность. В случае невыполнения требований участников акции они обещали начать в следующем месяце голодовку.

Также организаторы протестной акции призвали международное сообщество направить делегацию в израильские тюрьмы, чтобы определить масштабы сложившейся катастрофической ситуации.