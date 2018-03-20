События

В Дании атаковали турецкое посольство

20 марта в 13:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В столице Дании Копенгагене неизвестные атаковали посольство Турции. Они  забросали здание бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщает Reuters.

Нападение произошло вчера утром. Уже известно, что нападавших было двое. Им удалось скрыться с места происшествия.

«Как минимум два человека скрылись с места происшествия у посольства Турции, которое подверглось нападению неизвестных с зажигательной смесью», — сообщил представитель полиции Дании Хенрик Молл.

В результате инцидента никто не пострадал, но зданию посольства был нанесен незначительный ущерб. Полиция разыскивает злоумышленников.

Автор: Нуруль Иман
Комментарии 0