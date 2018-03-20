В Азербайджане готовятся к внеочередным выборам президента

Предвыборная президентская кампания в Азербайджане вышла на финишную прямую.

Напомним, в начале февраля этого года президент страны Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов. Намеченные на 17 октября выборы перенесли на 11 апреля.

Как заявил председатель Центризбиркома республики Мазахир Панахов, ожидается, что на выборы придут более пяти миллионов граждан.



«За несколько дней до выборов прибудут 280 наблюдателей из ОБСЕ. В то же время будут установлены веб-камеры на 1000 избирательных участках, что является показателем прозрачности выборов. Будет возможно наблюдать за процессом на 20% избирательных участках за пределами Азербайджана», – отметил председатель ЦИК республики.

При этом ряд оппозиционных партий, в частности, «Национальный совет», Партия народного фронта и «Мусават», заявили о бойкоте выборов.