В Санкт-Петербурге трибунал осудил русского мусульманин

В Санкт-Петербурге путинский трибунал вынес очередной обвинительный приговор в отношении русского мусульманина, обвиненного по террористической статье.

Вчера Владимира Шмотова приговорили к 8 годам в колонии строгого режима, обвинив его в членстве в партии «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России.

Напомним, путинская Россия – единственная страна в мире, которая признала мирную политическую партию «Хизб ут-Тахрир» террористической, на счету которой нет ни одного теракта.

После принятия «Пакета Яровой» и ужесточения законодательства в отношении мусульман, стало возможным преследовать по террористической статье представителей партии, которые не то, чтобы не совершили теракта, но и не имели такой цели.

Представителей или обвиненным в причастности к «Хизб ут-Тахрир» теперь в России сажают на сроки до 20 лет лишь за дискуссии на исламские темы.

Ниже представлено интервью Владимира одному из российских интернет-издания, которое он давал несколько лет назад.