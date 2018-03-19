Наступил священный месяц Раджаб

Раджаб – седьмой месяц исламского календаря, который отчитывается по лунному календарю. Важными событиями, имевшими место в этом месяце, являются переселение Пророка (мир ему) из Мекки в Иерусалим и вознесение его на небо. Он также является одним из запретных месяцев. В течение месяца Раджаб увеличивается награда за совершенные благие дела.

О достоинстве месяца Раджаб гласят достоверные хадисы Посланника Аллаха (мир ему): «Месяц Раджаб – это великий месяц Всевышнего. Никакой (другой) месяц не сможет сравниться с ним по своему почтению и преимуществам…». «Месяц Раджаб превосходит другие месяцы так же, как Коран превосходит речь людей. Превосходство месяца ша'бан по сравнению с другими месяцами такое же, как мое превосходство по сравнению с другими пророками. А превосходство Рамазана равно превосходству Аллаха по сравнению с Его творениями».