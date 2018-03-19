Русскую мусульманку оставили сидеть в СИЗО

В Санкт-Петербурге суд продлил арест русской мусульманке Алле Беспаловой, которую преследуют по террористической статье. В СИЗО Аллу оставили до 16 мая 2018 года.

Силовики инкриминируют ей ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

Алла (Джаннат) Беспалова является женой Исы Рагимова, который в ноябре 2016 года был приговорен к двенадцати годам колонии строгого режима по обвинению в организации деятельности партии «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России, но разрешенной во всех цивилизованных странах мира.

Обыск и задержание Аллы произошли в конце ноября 2017 года. Арест женщины пропиарили по всем пропагандистским каналам.

Такое внимание СМИ, возможно, было сделано как устрашение общества перед тенденцией принятия ислама русскими.