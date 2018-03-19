Идлиб: асадитские силы обстреливают женщин и детей

В провинции Идлиб силы асадитского режима нанесли авиудары по мирным жителям. Жертвами нападения стали четыре человека: три женщины и ребенок. Еще шесть мирных жителей получили ранения. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на представителя Управления гражданской обороны Идлиба («Белые каски») Мустафу Хаджа Юсуфа.

По его словам, авиаудару подвергся населенный пункт Мааррет-эн-Нууман на юге Идлиба.

На прошлой неделе в результате авиаударов по населенным пунктам в Идлибе и Хаме погиб 21 мирный житель, еще 51 получили ранение.