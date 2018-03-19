Ангела Меркель заступилась за Ислам

Канцлер Германии Ангела Меркель не оставила без внимания слова главы МВД Хорста Зеехофера относительно мусульман и ислама.

Напомним, накануне германский силовик заявил, что ислам не является частью немецкой культуры, при этом уточнил, что люди, исповедующие ислам, является частью Германии.

Такие слова Зеехофера вызвали быструю реакцию канцлера Ангелы Меркель. В ответ на его заявления, она сказала: «Эти мусульмане являются частью Германии, а вместе с ними их религия, ислам – это такая же часть Германии».

Меркель также подчеркнула, что в Германии проживают около 4 млн мусульман и призвала к тому, чтобы «позволить религиям мирно сосуществовать».