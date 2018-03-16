У берегов Ливии спасли более 120 беженцев

У берегов Ливии спасли очередную партию беженцев, которые намеревались попасть в Европу через Средиземное море. Как сообщили представители Военно-морских сил Правительства национального примирения Ливии, спасти удалось 121 беженца у побережья района Абу Кеммаш на границе с Тунисом.

В ВМС сообщили, что мотор лодки с мигрантами вышел из строя в 16 милях от побережья Абу Кеммаша. В числе беженцев на борту лодки были 24 женщины и ребенка.

Отмечается, что спасенные беженцы – граждане нескольких африканских стран.