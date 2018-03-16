Турция подтвердила: Россия незаконно захватила Крым

В связи с четвертой годовщиной захвата Крыма, турецкий МИД сделал заявление, в котором подтвердил, что Турция не признает присоединение Крымского полуострова к России.

В заявлении отмечается, что захват Крыма является нарушением международных законов, и Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

По мнению турецкого МИД, ровно четыре года назад Россия организовала незаконный референдум, следствием которого стал захват Крымского полуострова.

Анкара подчеркнула, что следит за ситуацией в Крыму, в особенности за положением крымских татар.