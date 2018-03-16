Сионистский Израиль: мэром города стал открытый гей

Сионистское образование продолжает развращать свое общество посредством, в частности, проведения гей-парадов. Теперь в одном из городов мэром стал открытый гей. Так, по результатам голосования, состоявшегося в горсовете Раананы вечером 15 марта, победителем стал адвокат, не скрывающий своей ориентации, - Эйтан Гинзбург.



Данный кандидат примечателен тем, что является открытым геем - в прошлом году суррогатная мать родила ему и его партнеру двух близнецов. Таким образом, Раанана станет первым израильским городом, который возглавит представитель нетрадиционной сексуальной ориентации.

Стоит напомнить, что за подобные развратные действия, которые получили широкое распространение, в свое время был погублен народ Лута¸ который настигла кара Всевышнего.