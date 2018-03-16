Их нравы

Сионистский Израиль: мэром города стал открытый гей

16 марта в 17:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Сионистское образование продолжает развращать свое общество посредством, в частности, проведения гей-парадов. Теперь в одном из городов мэром стал открытый гей. Так, по результатам голосования, состоявшегося в горсовете Раананы вечером 15 марта, победителем стал  адвокат, не скрывающий своей ориентации, -  Эйтан Гинзбург. 

Данный кандидат примечателен тем, что является открытым геем - в прошлом году суррогатная мать родила ему и его партнеру двух близнецов. Таким образом, Раанана станет первым израильским городом, который возглавит представитель нетрадиционной сексуальной ориентации. 

Стоит напомнить, что за подобные развратные действия, которые получили широкое распространение, в свое время был погублен народ Лута¸ который настигла кара Всевышнего.

Автор: Нуруль Иман
Комментарии 0