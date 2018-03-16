Сирийские правозащитники призвали бойкотировать ЧМ-2018 по футболу

Представители более 20 сирийских общественных организаций выступили с призывом к правительствам четырех западных стран бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в этом году в России. Авторы не оставляют надежды, что этой мерой возможно повлиять на агрессивную политику путинской России в Сирии. Соответствующее обращение направлено властям Великобритании, Германии, США и Франции.

В частности, авторы обращения напоминают об ужасающей ситуации в Восточной Гуте. В пригороде Дамаска асадитские силы уничтожают мирное население, применяя запрещенное оружие. Все это происходит при прямой поддержке российских военных.