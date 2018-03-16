В Ираке разбился американский военный вертолет, на борту которого находились 7 военнослужащих США. Инцидент произошел на западе страны. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, на борту потерпевшего крушение HH-60 Pave Hawk находились семь человек, о выживших пока не сообщается.

В то же время телеканал Al-Mayadeen передает, что все члены экипажа погибли. Источники сообщили об обнаружении шести тел. По информации Al-Mayadeen, вертолет упал из-за технической неполадки и загорелся при столкновении с землей.

Как сообщили американские военные силы, для установления причин крушения будет начато расследование.