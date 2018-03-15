Предвыборный Путин: "На врага, на басурманина, мы идем на смертный бой"

Владимир Путин, который по его словам не ведет свою президентскую кампанию, делает это таким образом, что политические градусники уже зашкаливают от температуры воинственности и авантюризма, накаленной его словами и делами.

Шоу, устроенное во время выступления перед Федеральным Собранием с демонстрацией на экране грозного российского оружия (правда, с использованием для этого фрагментов роликов, заимствованных из турецкого интернета), заявление о готовности уничтожить мир в ядерной войне, потому что он бессмысленен без России, наконец, очередной террористический акт против гражданина России на территории иностранного государства, совершенный напоказ, чтобы не оставалось сомнений, кто и зачем это сделал - так сегодня выглядит внешняя политика Путина перед переизбранием на очередной срок.

Правда, по-видимому, выборы являются только одной из причин подобного поведения и, имея некое представление об особенностях психологии Путина, который демонстрировал ее уже не раз, можно предположить, что даже не решающей.

Не будем забывать, что все события посыпались, как из рога изобилия после мрачной и тяжелой паузы во время исчезновения Путина после унизительной истории с уничтожением американцами его наемников в Сирии. Действия американцев наглядно показали, что путинская военная машина, раздутая за последние годы за счет обдирания собственного населения, годится лишь для того, чтобы отжимать территории у дезорганизованных государств, каким была Украина периода захвата Крыма, или для бомбардировок мирного населения и не имеющих своих ПВО повстанцев в Сирии (да и там она периодически разваливается прямо в воздухе). При столкновении же с технически превосходящим противником, у которого развиваются наука и военные технологии, обитателям Кремля только и остается, что открещиваться от своих потерь и нехотя занижать их численность.

Нет ничего удивительного в том, что после такого унижения закомплексованный вожак из питерской подворотни решил самоутвердиться перед всем миром, своими действиями опровергая русскую поговорку, что после драки кулаками не машут.

Однако кроме Запада, которому сложно насолить кроме как отравлением собственного же перебежчика, досталось на орехи и собственным внутренним врагам и прочей неруси.

Вместе с торжеством над Западом решено было продемонстрировать и торжество "Русского мира" над... Ордой. Премьера одноименного сериала состоялась на главном канале российского телевидения в самый прайм-тайм 12 марта. Фильм продемонстрировал торжество святой православной Руси над враждебными "татаро-монголами" и их "ненавистным игом" (цитаты из официального анонса "1 Канала"), развивая таким образом тренд, обозначенный в еще одном недавнем антитатарском блокбастере "Евпатий Коловрат", на премьеру которого пришел и высоко оценил его лично Путин, так что никаких сомнений, что царь хороший, а бояре плохие оставаться уже не могло.

Понятно, что это глумление над национальными чувствами второго по численности народа России вызвало открытое недовольство среди представителей научного истеблишмента и культурных кругов последнего. Но кого это волнует? Татарстанскую элиту Владимир Путин в баранний рог уже согнул и его недавний визит в Казань, когда она, поверженная и униженная встречала его хлебом-солью, как ни в чем не бывало призывая голосовать за него население номинальной республики, был призван это продемонстрировать.

Еще один визит победителя Путин совершил недавно, явившись в Дагестан, чью туземную элиту он тоже прижал к ногтю, поставив туда на хозяйство колониальную русскую администрацию.

Ну и, наконец, Крым, куда Путин тоже прилетел демонстрировать свой триумф. То есть, по пунктам его де-факто предвыборного маршрута легко можно увидеть, что его не волнуют проблемы вымирающей, спивающейся глубинки, моногородов, деревень, науки, образования, а только места, связанные с его самоутверждением. Причем, исторически, начиная с его воцарения на фоне новой войны в Чечне и благодаря ей, и далее через "Крымнаш" к Сирии и потом к бескровному усмирению Татарстана и Дагестана невозможно не заметить, что самоутверждение Путина неразрывно связано с мусульманами и непосредственно отражается на них.

На этом фоне неспособно вызвать ничего кроме кривой ухмылки его недавнее интервью Владимиру Соловьеву, в котором он нейтрально отозвался о переходах гражданами России из своих родных религий в другие. Разумеется, верноподданные мусульмане тут же решили, что эта кость была брошена именно им, и до блеска облизали ее на своих сайтах.

"Что значит потеря идентичности? Прекращение существования этноса. Русские, другие народы России, татары, евреи… кто-то Православие принимает, а кто-то из русских принимает Ислам. Но все равно это мы", - это высказывание вождя "Русского мира" было преподнесено верноподданическими сайтами чуть ли не как защита им русских мусульман. Но ведь и свыше 10 лет назад Путин уже заявлял, что русские мусульмане "не чуждая часть общества и не мигранты, а полноправные русские, граждане страны, живущие на своей родной земле", и что, как после этого развивались отношение и политика государства, включая силовые структуры и СМИ, к русским мусульманам, напоминать надо? Или вместо этого достаточно будет напомнить, что по словам Путина, и российских войск в Крыму не было, и из Сирии они уже выводились два раза. Ну и Скрипаля, разумеется, отравили не российские спецслужбы, как и ранее Литвиненко и многих других. Само собой, как только можно было в этом усомниться...



Словом, к финалу своей предвыборной кампании глава Кремля подходит как изгой, имеющий репутацию опасного международного террориста вне своей страны и самоутверждающийся за счет унижения ее народов внутри нее.