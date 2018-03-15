Глава Ассоциации мечетей и культурно-просветительской работы Турции Эргин Кюлюнк заявил, что в Стамбуле завершается строительство самой большой мечети в Европе.

По словам Кюлюнка, на данный момент строительство завершено примерно на 95%.



Планируется, что самая крупная мечеть в Европе откроет свои двери для мусульман в начале священного месяца Рамадан.



По замыслу архитекторов, в комплекс будет входить не только мечеть, но и большая библиотека, картинная галерея, музей, несколько ателье и конференц-залов.



Всего на территории самого здания и прилегающих к нему территориях одновременно смогут совершать намаз около 63 тысяч мусульман.