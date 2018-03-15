Общество

В Стамбуле завершается строительство самой большой мечети в Европе

15 марта в 18:30 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Глава Ассоциации мечетей и культурно-просветительской работы Турции Эргин Кюлюнк заявил, что в Стамбуле завершается строительство самой большой мечети в Европе.

По словам Кюлюнка, на данный момент строительство завершено примерно на 95%. 

Планируется, что самая крупная мечеть в Европе откроет свои двери для мусульман в начале священного месяца  Рамадан.  

По замыслу архитекторов, в комплекс  будет входить не только мечеть, но и большая библиотека, картинная галерея, музей, несколько ателье и конференц-залов. 

Всего на территории самого здания и прилегающих к нему территориях одновременно смогут совершать намаз около 63 тысяч мусульман.

Автор: Нуруль Иман
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