Между Катаром и ОАЭ налаживаются отношения

Катар и ОАЭ предприняли шаг, направленный на потепление отношений. Речь идет о том, что катарская государственная нефтяная компания Qatar Petroleum подписала соглашение с Верховным советом по нефти эмирата Абу-Даби и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби о совместной разработке шельфового нефтяного месторождения Эль-Бундук. Данное соглашение о сотрудничестве является первым, подписанным Катаром и ОАЭ после кризиса с разрывом дипотношений в регионе Персидского залива.

Новое соглашение подписано взамен заключенного в 1953-ем. Стоит отметить, что в 1969 году Катар и эмират Абу-Даби подписали документ, согласно которому месторождение Эль-Бундук принадлежит им в равной степени.

Нефтяное месторождение Эль-Бундук было открыто в 1965 году и начало эксплуатироваться в 1975 году.

Напомним, 5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвинили Катар в поддержке терроризма и нарушении региональной безопасности, объявили о разрыве дипотношений с ним и ввели эмбарго.