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Восточная Гута: Асад применил отравляющий газ

15 марта в 17:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Силы асадитского режима и его сторонники применили химическое оружие в блокированном пригороде Дамаска Восточной Гуте. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на публикации в  социальных сетях отряда гражданской обороны Восточной Гуты.

Отмечается, что химатака с применением хлорного газа была совершена в ночное время на населенный пункт Хамурия.

«В результате,  есть множество пострадавших, в том числе женщины и дети. Точную информацию получить не удалось из-за интенсивной бомбардировки района и перекрытых дорог», - говорится в сообщении.

Автор: Нуруль Иман
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