Восточная Гута: Асад применил отравляющий газ

Силы асадитского режима и его сторонники применили химическое оружие в блокированном пригороде Дамаска Восточной Гуте. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на публикации в социальных сетях отряда гражданской обороны Восточной Гуты.

Отмечается, что химатака с применением хлорного газа была совершена в ночное время на населенный пункт Хамурия.

«В результате, есть множество пострадавших, в том числе женщины и дети. Точную информацию получить не удалось из-за интенсивной бомбардировки района и перекрытых дорог», - говорится в сообщении.