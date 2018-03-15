Мэр Лондона получает угрозы от исламофобов

Мэр Лондона Садик Хан неоднократно получал через свой аккаунт в «Твиттер» исламофобские послания. Об этом заявил сам градоначальник.



В адрес Хана, в частности, поступали сообщения о том, что он должен быть депортирован, а также ему предлагалось подорвать себя.



«Я смогу продолжать (работать), но я не хочу и не буду оглашать это (эти сообщения), чтобы не выставлять себя жертвой или просить о сочувствии», - сказал С.Хан.



Заявления мэра прозвучали после того, как в британское правительство поступило предложение ввести «четкое законное определение исламофобии».