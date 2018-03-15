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Мэр Лондона получает угрозы от исламофобов

15 марта в 16:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Мэр Лондона Садик Хан  неоднократно получал через свой аккаунт в «Твиттер»  исламофобские  послания. Об этом заявил сам градоначальник.

В адрес Хана, в частности, поступали сообщения о том, что он должен быть депортирован,  а также ему предлагалось подорвать себя.

«Я смогу продолжать (работать), но я не хочу и не буду оглашать это (эти сообщения), чтобы не выставлять себя жертвой или просить о сочувствии», - сказал С.Хан.

Заявления мэра прозвучали после того, как в британское правительство поступило предложение ввести «четкое законное определение исламофобии».

Автор: Нуруль Иман
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