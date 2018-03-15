В США на конкурсе Корана победил мальчик из Узбекистана (Видео)

В США состоялся конкурс чтецов Корана, на котором победил 11-летний иммигрант из Узбекистана Ибрагим Рустам. Соревнование проходило в Бруклине, штат Нью-Йорк. Об этом 14 марта сообщила радиостанция «Голос Америки».

Сообщается, что Ибрагим приехал в США из Ташкента. Он получил образование в Исламском центре Аль-Бухари в Орландо, штат Флорида, где изучаются не только религиозные, но и светские дисциплины.

В конкурсе чтецов Корана в Бруклине 10 марта приняли участие около двадцати американских государственных деятелей, а также более 45 студентов из разных стран мира. Мероприятие было организовано Американской мусульманской ассоциацией.