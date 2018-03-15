Новые разборки в муфтиятских кругах, или рассказ о том, кого и куда послали имамы ...

Всему свое время: муфтия Башкирии попросили на выход

Причиной недовольства целого ряда имамов Духовного управления мусульман РБ стала непрозрачная экономическая деятельность руководства муфтията, скандалы и недостроенная соборная мечеть.

Еще неделю назад, когда писали о предстоящем 14 марта пленуме ДУМ РБ, мы и не предполагали, что на нем развернутся какие-либо события, заслуживающие внимания. Лишь сообщили, что руководство ДУМ РБ попытается отыграть политическую карту на предстоящих выборах, и заодно напомнили о сотрясающих муфтият скандалах. Поэтому мы с некоторой внутренней усмешкой восприняли публикации наших коллег из соседних регионов и решились посетить пленум в Нефтекамске.

А в ответ – тишина

Еще до начала пленума мы обратили внимание, что в президиуме и зале не было ранее заявленных участников: главного по межконфессиональным отношениям в РБ Вячеслава Пяткова и главы Нефтекамска Рашита Давлетова.

Вначале было неинтересно. Председатель ДУМ РБ, член Президиума Совета муфтиев России Нурмухамет Нигматуллин огласил повестку,а потом перешел к своему докладу, который многие присутствующие оценили емкой фразой "ни о чем".Мы также не уловили ни одной якорной мысли муфтия, на которой можно было бы сконцентрироваться. Выступление Нурмухамета хазрата не вызвало никакой реакции.

Тишиной был встречен и доклад заместителя председателя ДУМ РБ Аюпа Бибарсова, который должен был рассказать о строительстве мечети «Ар-Рахим». Но вместо этого господин Бибарсов очень долго говорил о злых силах, воплощенных в СМИ, которые вбивают клин между ДУМ РБ, БФ «УРАЛ» и руководством республики.

Заместитель муфтия имел в виду наше издание, которое регулярно публикует данные о деятельности муфтията. По-человечески хотелось взорваться и спросить у господина Бибарсова, где и когда мы соврали. Но нас опять сдержала интуиция, подсказавшая, что этот вопрос задаст сама публика. И наши ожидания оправдались.

Забрали в свой карман

Самое интересное началось с выступления опального заместителя председателя ДУМ РБ Айнура Арсланова. Про «опального» мы говорим не зря. Он, будучи заместителем муфтия, получает меньше, чем дочь муфтия в должности простого секретаря.

Зампред ДУМ РБ сразу заявил, что нужно понимать, кто в действительности руководит финансами управления.

– Мы планировали учебный корпус и место проживания для имамов в старом здании ДУМ РБ на улице Гоголя. Но в итоге они оказались в собственности МРО им. Салавата Юлаева, которой руководит Аюп хазрат Бибарсов, – сказал он.

А дальше полилось. Выступавшие один за другим начали рубить правду-матку. Итог всех речей – муфтию пора уходить.

Где-то в середине этого потока, в адрес муфтия четко прозвучало: «Хазрат, уходи, но Аюпа даже не предлагай!».Особенно жестко это звучало из уст ахунда юга Башкирии Хамзы хазрата, который прямо назвал трех руководителей ДУМ РБ «интересантами ОООшечки «Алтын Курай».

Май перемен

Пленум завершился тем, что целый ряд имамов выступил с прямым требованием отставки муфтия и руководства ДУМ РБ. Здесь стоит особо отметить имама уфимской мечети «Ихлас» Мухамета хазрата. Эта мечеть по факту не зависит ни от одного духовного управления, но заслуженно имеет влияние на городскую общину. Ее руководитель, сохраняя дипломатический тон, прямо сказал, что выступает от лица администрации, и заявил, что «всему свое время – старцам пора уходить».

Муфтий Нурмухамет на все претензии ответил просто: «Пленум не про выборы. Не про меня. Они все молодые…». Только вот имамы ДУМ РБ не захотели чувствовать себя пешками. После поспешного бегства руководителей ДУМ РБ они выбрали президиум и назначили выборный форум Духовного управления на 7 мая.

После пленума мы поинтересовались у имамов, кто же, по их мнению, врал про финансовые махинации в ДУМ РБ: журналисты или владельцы ООО? Нам ответили, что имамы все сказали...