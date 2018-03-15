ФБР арестовало трех анти-мусульманских террористов, устроивших взрыв в мечети

Трое мужчин из штата Иллинойс были арестованы и им предъявлены обвинения в связи с августовским взрывом в мечети в пригороде Миннеаполиса, сообщили во вторник федеральные чиновники США.

Мужчины — которых идентифицировали как Майкл Б. Хари (47 лет, на фото); Джо Моррис (22); и Майкл Мак-Уортер (29) - также обвиняются в владении пулеметом и подозреваются в попытке взорвать клинику абортов в Иллинойсе в ноябре прошлого года, по данным прокуратуры США в Спрингфилде, штат Иллинойс.

Четвертый мужчина, 18-летний Эллис Мак, также обвиняется в незаконном владении оружием, но не в причастности к взрыву или попытке взрыва. Все четверо мужчин родом из Кларенса, сельского сообщества в 35 милях к северу от города Эрбан а в Иллинойсе.

Взрыв бомбы в Исламском центре Дар-аль-Фарук в Блумингтоне, штат Миннесота, случился перед утренней молитвой 5 августа, причинив значительный урон кабинету имама, хотя никто не пострадал и не был убит.

Согласно информации, полученной агентством Fox 9, Мак-Уортер якобы сообщил агенту ФБР в ходе допроса, что трое арендовали пикап в Эрбане и поехали в Миннесоту с планом взорвать мечеть. Он сказал, что они хотели, чтобы мусульмане знали, что их не приветствуют в Соединенных Штатах, и чтобы от страха они бежали из США.

Остается не ясным, почему трое террористов избрали мечеть вдали от родного Иллинойса — возможно, чтобы скрыть свои следы.

Моррис сказал одному из осведомителей, что Хари обещал заплатить ему и Мак-Уортеру по 18 000 долларов за участие в бомбардировке мечети.

Объявляя обвинения против мужчин, временный прокурор США Грегори Брукер назвал эту происшествие «трагедией для всех жителей Миннесоты».

Мас-Уортер также предположительно признался, что трое мужчин пытались взорвать клинику абортов 7 ноября, снова арендуя грузовик для совершения нападения.

По словам прессы раскрыть террористов смогли после того, как некий человек отправил шерифу округа Форд фотографии оружия и материалов для изготовления бомбы, которые лежали в доме родителей Хари, где Хари часто останавливался.

Джайлани Хуссейн, исполнительный директор миннесотского отделения Группы мусульманских адвокатов и гражданских свобод при Совете по Американо-Исламским отношениям, приветствовал известие об арестах.

«Это определенно облегчение, то, что это дело окончательно доходит до конца, и эти зачинщики и подозреваемы задержаны и больше не являются угрозой для нашего сообщества», - сказал Хусейн в интервью Associated Press.

Прихожанами мечети в основном являются сомалийцы, живущие в районе Миннеаполиса. Согласно самым последним оценкам переписи, в штате Миннесота проживает крупнейшая сомалийская община за пределами Восточной Африки - по некоторым оценкам, около 57 000 человек.

Мухаммад Омар, исполнительный директор центра, сказал, что за все время мечеть не получала никаких и никто не взял ответственность за взрыв. ФБР предлагало вознаграждение в размере 30 000 долларов за информацию, которая приводит к раскрытию преступления.