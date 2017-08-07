В США исламофобы бросили бомбу в мечеть

В субботу в городе Блумингтон, который находится в 16 километрах к югу от центра Миннеаполиса США, произошел взрыв около мечети. Причины происшествия пока не установлены и обстоятельства инцидента уточняются. Но по словам свидетелей, взрывное устройство могли закинуть в мечеть через окно.

Как заявил директор Американского общества мусульман Миннесоты Асада Замана, его могли кинуть из грузовика.

Мусульманская организация объявила награду в 10 тысяч долларов за информацию, которая может привести к задержанию лиц, причастных к организации взрыва.

«И.о. министра внутренней безопасности Элейн Дьюк в курсе сегодняшнего взрыва в мечети в Блумингтоне, штат Миннесота. Мы работаем в тесном контакте с федеральными властями, властями штата и местными властями, а также с местными общественными лидерами. Расследование продолжается", — говорится релизе министерства внутренней безопасности США.

«Министерство внутренней безопасности полностью поддерживает право всех людей свободно и безопасно молиться согласно той вере, которую они сами выберут. Мы жестко осуждаем подобные нападения на любое религиозное учреждение. Мы рады, что пострадавших не было, но это не преуменьшает серьезности подобных действий», — заявили в министерстве.