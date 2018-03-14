За 3 года в Сирии погибли 2500 детей

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) опубликовал новый доклад об ужасающей ситуации в Сирии. В документе сообщается, что на протяжении семи лет войны, в срочной гуманитарной помощи нуждаются 8,6 миллиона детей.

Только за период 2014-2017 года в Сирии погибли 2500 детей.

В докладе отмечается, что в действительности число погибших детей намного больше, так как только в 2016 году жертвами войны в Сирии стали 652 ребенка.

Авторы доклада отмечают, что около 2,5 миллиона сирийских детей лишены доступа к образованию. Кроме того, 3,3 миллиона сирийских детей, в том числе живущих в районах боевых действий, сталкиваются с угрозой подрыва на неразорвавшихся минах.