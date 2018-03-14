Депутаты Нидерландов не пожелали обсуждать вопрос исламофобии

На фоне антиисламских действий радикалов в парламенте Нидерландов был поднят вопрос об обсуждении темы борьбы с преступностью на почве ксенофобии и исламофобии. Инициатором обсуждения выступили депутаты от партии национальных меншинств «Денк».

Однако, большинство парламентариев не поддержали предложение о рассмотрении этой темы.

Напомним, сторонники антиисламского движения PEGIDA ранее установили 23 креста на месте планируемого строительства мечети. Это не первая выходка PEGIDA в Нидерландах. Четыре месяца назад сторонники антиисламистского движения установили на месте строительства той же мечети шатер, символизирующий церковь. Кроме того, радикалы разместили перед шатром деревянный крест, помазанный кровью свиньи.

Один из представителей партии «Денк» осудил позицию своих коллег и заявил, что «парламент Нидерландов отвернулся от мусульман».