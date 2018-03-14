Премьер Турции прибыл в Азербайджан

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым прибыл в Азербайджан для участия в VI Глобальном Бакинском форуме, который пройдет при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви.

Визит Йылдырыма в Азербайджан продлится два дня.

В ходе поездки, у премьера Турции запланированы встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, спикером Милли Меджлиса (парламента) Огтаем Асадовым и премьер-министром Артуром Расизаде.

Кроме того, в рамках форума премьер Турции проведет встречи с главами государств и правительств зарубежных стран, представителями деловых кругов.