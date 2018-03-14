Политика

Премьер Турции прибыл в Азербайджан

14 марта в 17:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым прибыл в Азербайджан для участия в VI Глобальном Бакинском форуме, который пройдет при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви. 

Визит Йылдырыма в Азербайджан продлится два дня. 

В ходе поездки, у  премьера Турции запланированы встречи с  президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, спикером Милли Меджлиса (парламента) Огтаем Асадовым и премьер-министром Артуром Расизаде.

Кроме того, в рамках форума премьер Турции проведет встречи с главами государств и правительств зарубежных стран, представителями деловых кругов.

Автор: Нуруль Иман
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