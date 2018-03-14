Сапёр умер от бомбы, прикрепленной к мусхафу Корана

Стали известны подробности смерти одного из турецких военнослужащих, который занимался разминированием районов и населенных пунктов северо-запада Сирии в рамках операции «Оливковая ветвь».

Смерть настигла сержанта турецкой армии Орхана Сюрмена, когда он попытался поднять с земли мусхаф Корана в одном из строений селения Дермашанлы. В этот момент прогремел взрыв. Как оказалось, к мусхафу было прикреплено самодельное взрывное устройство.

Турецкое командование предупредило военнослужащих по вопросу провокаций террористов.