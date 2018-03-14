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Сапёр умер от бомбы, прикрепленной к мусхафу Корана

14 марта в 15:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Стали известны подробности смерти одного из турецких военнослужащих, который занимался разминированием районов и населенных пунктов северо-запада Сирии в рамках операции «Оливковая ветвь».

Смерть настигла сержанта турецкой армии Орхана Сюрмена, когда он попытался поднять с земли мусхаф Корана в одном из строений селения Дермашанлы. В этот момент прогремел взрыв. Как оказалось, к мусхафу было прикреплено самодельное взрывное устройство.

Турецкое командование предупредило военнослужащих по вопросу провокаций террористов.

Автор: Нуруль Иман
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