Покушение на премьера Палестины организовал Израиль

Лидер ХАМАС Исмаил Хания поговорил с палестинским премьер-министром Рами Хамдаллой, на которого накануне было совершено покушение в ходе своего визита в Сектор Газа.



По мнению Хания и Хамдаллы, покушение на последнего мог организовать Израиль.

Также они оба согласились о том, что расследование возглавит генерал Тавфик Абу Наим, глава МВД Сектора Газы.



Напомним, вчера в Секторе Газа прогремел взрыв на пути следования колонны с автомобилем премьер-министра Палестины Рами Хамдаллы.

Хамдалла заявил, что, несмотря на произошедшее, он намерен «вернуться в Газу и продолжить усилия по примирению».