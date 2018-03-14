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Покушение на премьера Палестины организовал Израиль

14 марта в 13:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Лидер ХАМАС Исмаил Хания поговорил с палестинским премьер-министром Рами Хамдаллой, на которого накануне было совершено покушение в ходе своего визита в Сектор Газа.

По мнению Хания и Хамдаллы, покушение на последнего мог организовать Израиль.

Также они оба  согласились о том, что расследование возглавит генерал Тавфик Абу Наим, глава МВД Сектора Газы. 

Напомним, вчера в Секторе Газа прогремел взрыв на пути следования колонны с автомобилем  премьер-министра Палестины Рами Хамдаллы. 

Хамдалла заявил, что, несмотря на произошедшее, он намерен «вернуться в Газу и продолжить усилия по примирению». 

Автор: Нуруль Иман
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