Четыре мусульманских депутата британского парламента получили подозрительные пакеты

В течение суток 12-13 марта четыре мусульманских депутата британского парламента от лейбористской партии получили по почте подозрительные пакеты и копии письма «Наказание мусульманина», которое пропагандирует насилие в отношении мусульман.

Рупа Хак, лейбористский депутат от центрального Илинга и Актона, заявила во вторник, что она была последней целью, в то время как еще один пакет был отправлен в Манчестер, депутату Афзалю Хану.

В понедельник пакеты также получили лейбористские депутаты Мухаммад Ясин и Рушанара Али.

Сотрудник из команды Рупы Хак был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности того как открыл письмо, в котором было некое «липкое вещество», которое полиция назвала «маловредным».

Две посылки были отправлены в одно здание парламента в понедельник днем. Два члена команды Ясина были также доставлены в больницу после открытия пакета с подозрительной жидкостью.

Рупа Хак сказала, что она была уверена, что вещество не было вредным, но она утверждает, что такие посылки теперь являются «частью картины».

«Это ужасно, и это действительно очень устрашающе», - сказала она Guardian.

«Это предназначено напугать нас, но мы не будем бояться. Я уверена, что не буду последней, и я уверена, что это часть паттерна для мусульманских депутатов. Среди моих коллег люди проявили поддержку, но они возмущены».

Обе упаковки, доставленные в понедельник днем, были признаны не опасными.

Письма же были найдены в здании Норман Шоу Норт в Вестминстере, где находятся офисы депутатов.

Представитель парламента подтвердил, что в последние дни в здание было отправлено четыре пакета, и сказал, что полиция исследует последний пакет.

«Это касается двух предметов, которые были исследованы вчера, оба из которых были признаны не опасными», - сказал спикер.

«Полиция расследует содержание писем, чтобы определить потенциальную связь».

Напомним также, что в данный момент полиция проверяет письма под названием «Наказание мусульманина», которые были отправлены людям в разных городах по всей стране, и содержат детальный список насильственных действий наряду с количеством пунктов за их выполнение.

Фонд Tell Mama UK, которая наблюдает за антимусульманскими преступлениями на почве ненависти, заявил, что получил сообщения о том, что такие письма были доставлены людям в Брэдфорде, Лестере, Лондоне, Кардиффе и Шеффилде.