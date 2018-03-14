В Турции за убийство сирийской активистки и ее дочери осудили их родственника

Турецкий суд во вторник приговорил сирийца к двум пожизненным заключениям за убийство активистки сирийской оппозиции и ее дочери в Стамбуле в прошлом году, сообщает частное информационное агентство Dogan.

Тела Орубы Баракат и ее дочери Халлы Баракат, сирийско-американской журналистки, были обнаружены в сентябре в их квартире на азиатской стороне Стамбула. Им было соответственно 60 и 22 года.

Оруба Баракат, видная активистка оппозиции президенту Сирии Башару аль-Асаду, расследовала сообщения о пытках в тюрьмах, которыми управляет сирийское правительство, о чем сообщали турецкие СМИ.

Ее дочь, родившаяся в США, была редактором сайта Orient Net, просирийской оппозиционной сети, а также работала фрилансером для американской телевизионной сети ABC. Некоторое время она была новостным редактором турецкой государственной телекомпании TRT.

Через несколько дней после убийства турецкая полиция арестовала дальнего родственника женщин Ахмеда Бараката в городе Бурса, в 90 км к югу от Стамбула. Мотив убийства остается неизвестным, сообщают СМИ.

Полиция идентифицировала Ахмеда Бараката через кадры, снятые камерой видеонаблюдения, и арестовала его в результате трехдневной операции, сообщает газета Hurriyet.

Orient Net описал Халлу Баракат как «неутомимого» редактора и журналиста-расследователя, а ее мать как знаменитую противницу Асада.

Государственный департамент США заявил в прошлом году, что он был «глубоко опечален» от их гибели и назвал работу Орубы «мужественной».

Несмотря на решение турецкого суда, оппозиционные активисты изначально подозревали (и многие продолжают подозревать), что за этим убийством стоит режим Асада.

«Рука терроризма и тирании является главным подозреваемым в этом отвратительном преступлении. Коалиция абсолютно уверена, что расследование, проводимое турецкими властями, раскроет детали преступления», - заявила оппозиционная группа Сирийская национальная коалиция в прошлом году.

Турецкое информационное агентство «Ихлас» сообщило в октябре 2017 года, что Ахмед Баракат признался в преступлении.

«Я убил Орубу и Халла Баракат, я согласен с обвинениями. Оба они были мои родственницы», - сказал он.