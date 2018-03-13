Анкара отчитала посла Германии за поджоги турецких мечетей

После последних атак на турецкие мечети в Германии, Турция вызвала ее в Анкаре Мартина Эрдманна в МИД Турецкой Республики. Напомним, на минувшей неделе был устроен поджог двух турецких мечетей.

Пожары произошли в пятницу в городе Лауффен-ам-Неккар в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ, а также в ночь на воскресенье в районе Райниккендорф на севере Берлина.

«Мы наблюдаем, как в ФРГ исламофобы и члены РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана) нападают на мечети, на наших граждан. Мы очень обеспокоены этим. Сегодня посол ФРГ в Анкаре был вызван в МИД Турции, где ему была передана нота и сделаны необходимые предупреждения», — сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

По его словам, Анкара просит правительство ФРГ принять меры для защиты турецких граждан, проживающих в ФРГ.

«Немецкие власти должны защитить наших граждан, находящихся в Германии, это их ответственность. Мы говорим немецкому правительству, что поймать и наказать этих зачинщиков – их долг. И хотя нам отвечают, что меры принимаются, мы видим, что это не так», — добавил турецкий политик.