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В Секторе Газа чуть не взорвали премьера Палестины

13 марта в 17:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Секторе Газа прогремел взрыв на пути следования колонны с автомобилем  премьер-министра Палестины Рами Хамдаллы. Об этом сообщает агентство «Анадолу».  Сразу после взрыва раздались выстрелы. 

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. 

Отмечается, что премьер Палестины прибыл в Газу сегодня утром. В ходе визита его сопровождает глава палестинской разведки Маджид Фарадж. 

Как сообщает палестинское агентство WAFA, в результате взрыва премьер не пострадал. 

Руководство Палестины возложило ответственность за взрыв на движение ХАМАС.

Автор: Нуруль Иман
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