В Секторе Газа чуть не взорвали премьера Палестины

В Секторе Газа прогремел взрыв на пути следования колонны с автомобилем премьер-министра Палестины Рами Хамдаллы. Об этом сообщает агентство «Анадолу». Сразу после взрыва раздались выстрелы.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Отмечается, что премьер Палестины прибыл в Газу сегодня утром. В ходе визита его сопровождает глава палестинской разведки Маджид Фарадж.

Как сообщает палестинское агентство WAFA, в результате взрыва премьер не пострадал.

Руководство Палестины возложило ответственность за взрыв на движение ХАМАС.