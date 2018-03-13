Узбекистан и Таджикистан разминируют приграничные зоны

Власти Узбекистана и Таджикистана договорились о разминировании приграничных зон. Закончить работы планируется до конца 2019 года. Об этом сообщили в МИД Узбекистана.

В заявлении ведомства отмечается, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали совместное коммюнике об укреплении дружественных и добрососедских отношений. Документ подписан в рамках официального визита узбекского лидера в Душанбе 9-10 марта.

Напомним, инженерные заграждения и мины на таджикско-узбекской границе были установлены узбекской стороной в конце 90-х годов, после гражданской войны в Таджикистане.