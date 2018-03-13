РПК обещает поджечь Европу за свои неудачи в Африне

В то время как объединенные силы турецкой армии и ССА продвигаются в Африне, захватывая один населенный пункт за другим (тем самым уже контролируя более половины территории анклава), террористы из РПК и аффилированных групп выпустили несколько заявлений, в которых они пообещали нападать на турецкие учреждения, предприятия и частных лиц, а также на европейские банки и офисы крупных немецких политических партий.

В совместном заявлении радикальных европейских левых и Апоистской молодежной инициативы Европы (AGİA), говорится: «Если нас никто не хочет слушать, мы обратим каждый город Европы в пепел. Независимо от того, что и как сгорит в этот день, Европа должна понять, что мы не допустим падения Африна».

Помимо призыва к проведению «более радикальных и организованных действий в сердце капитализма» заявление также призывает к нападениям в Европе на турецкие посольства, Союз европейских турецких демократов (UETD), турецких граждан и их коммерческие помещения, государственные учреждения, офисы германской правящей партии христианских демократов (ХДС), социал-демократов (СПД), полицейские участки и суды. В своем твиттере Дин Паркер, американский доброволец в рядах YPG, также призвал сторонников группы нападать на турецких дипломатических представителей по всему миру.

«Сожгите их всех! Время для мирных протестов закончилось», - написал он в твиттере.

Заявление AGİA было выпущено примерно в то же самое время, когда YPG опубликовала официальное международное заявление, в котором сказано: «Игра началась и поле битвы сейчас- весь мир». Пропаганда, заполненная длинным заявлением, заканчивается словами «Biji Serok Apo», что означает «Да здравствует Апо» - то есть, Абдуллах Оджалан.

В отдельном заявлении европейских радикальных левых на их noblogs.org, сторонников РПК-YPG призывали начать свои атаки 12 марта.

«Горящие турецкие консульства, саботаж оборонных компаний и массовые боевые акции против символов капиталистического и империалистического правления нарушат молчание и сделают невозможным боле игнорировать злодеяния турецкого фашизма».

В блоге «fight4afrin» группу сторонников РПК перечислила «Прямые действия в знак солидарности с сопротивлением Африна на сегодняшний день» и заявила о десятках нападений на мечети, отдельных лиц и неправительственные организации по всей Европе после начала операции в Африне.

Интересно отметить, что в числе объектов нападений есть и курдские цели, такие как Фонд Гейлани, курдский религиозный центр в голландском Роттердаме. Нападение на эту курдскую религиозную организацию ультралевые боевики подписали прокомментировали как «Ассоциация турецких фашистов подверглась нападению».

В категорию под названием «Цели» вошли компании из европейской оружейной промышленности, крупные банки Европы, такие как ING, BNP, Deutsche Bank, Lloyds и AXA; адреса дипломатических представительств Турции в крупных европейских странах и турецкие культурные центры и другие неправительственные организации.

В свете всех этих угроз воскресная акция сторонников YPG, которые заблокировали на несколько часов работу железнодорожной станции Пикадилли в британском Манчестере, внеся тем самым хаос в жизнь большого западного города, еще окажется невинным еще хэппенингом.