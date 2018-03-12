В турецком Диянете назначат женщин заместителями муфтиев

Условно «феминистская» повестка, заданная Реджепом Тайипом Эрдоганом, была услышана в Турции. И дело не только в пятничных проповедях, которые были посвящены правам женщины в Исламе. И не только в увеличении количества женщин в армии и аппарате чиновников, на что делали акцент турецкие СМИ.

Глава управления по религиозным делам Турции (Диянет) заявил в воскресенье, что они будут выбирать и назначать женщин в качестве заместителей и представителей муфтиев во всех провинциях.

Выступая на брифинге в столице Анкары, Али Эрбаш, глава Диянета, сказал, что они предпринимают шаги для включения большего числа женщин в состав своего департамента.

«Мы как можно скорее выберем и назначим женщин-заместителей муфтиев во всех наших провинциях», - сказал он.

Эрбаш также заявил, что они проведут консультационную встречу «Ислам и женщина» с женщинами-теологами. Он добавил, что впервые в истории Диянета в нем присутствуют женщина заместитель главы, а также шесть-семь женщин руководят его отделами.

Профессор Хурийе Марты стала первой женщиной, которая была назначена заместителем председателя департамента в прошлом году.

Такое увеличение женского присутствия, по мнению некоторых наблюдателей, является реакцией эрдогановской ПСР на критику (со стороны различных сил, от кемалистской оппозиции до РПК), одним из основных пунктов которой является неприверженность ПСР идеям гендерного равенства и патриархальность.